Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 9 км к юго-западу от города Корона, где проживают 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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