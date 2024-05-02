https://news.day.az/world/1656905.html Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр стихии находился в 9 км к юго-западу от города Корона, где проживают 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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