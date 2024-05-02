Грузовик с мороженым проехался по детям в Кыргызстане

В Кыргызстане грузовик с мороженым проехался по детям во время праздника.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Baza", ЧП произошло в Сузакском районе.

В момент аварии внутри грузовика не было водителя - вероятно, машина просто скатилась с горки. Пострадали 29 детей - 18 из них госпитализированы, семеро находятся в реанимации.

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