В Германии высказались о будущем американских ракет в ФРГ в случае прихода Трампа

Германия выражает надежду, что Соединенные Штаты будут придерживаться соглашения о размещении в ФРГ дальнобойного оружия в случае прихода к власти в США экс-главы государства Дональда Трампа после выборов. Об этом в беседе с радиостанцией Deutschlandrundfunk заявил глава минобороны Германии Борис Писториус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не могу представить, чтобы какой-либо другой президент отказался от этого", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Решение США разместить дальнобойное оружие на территории Германии одновременно является поручением для ФРГ и других стран Евросоюза самостоятельно вкладывать средства в разработку и закупку этот вида вооружений.

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