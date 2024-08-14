Штаб Харрис подвергся кибератаке

Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от демократов, сообщил о кибератаке, произошедшей в июле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NBC.

Соратники политика уверены, что эта атака была частью операции иностранного субъекта, направленной на влияние на выборы.

"В июле наши команды по безопасности и правовым вопросам получили уведомление от ФБР о том, что мы стали мишенью иностранного влияния. Мы располагаем надежными мерами кибербезопасности и не зафиксировали никаких нарушений в работе наших систем в результате этих атак", - заявил штаб Харрис.

Накануне Илон Маск заявил о DDOS-атаке на X перед интервью с Трампом. Маск уточнил, что компания провела тестирование системы 12 августа, в рамках которого трансляцию одновременно наблюдали 8 млн зрителей.

После покупки Twitter Маск снял с Трампа постоянный бан, который был наложен после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Блокировка перестала действовать осенью 2022 года, но с тех пор Трамп публиковал только один пост - свой тюремный снимок в августе 2023 года. Обычно он предпочитает использовать свою соцсеть Truth Social, созданную в ответ на блокировку на популярных платформах.

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