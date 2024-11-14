Адвокат Трампа может стать заместителем генпрокурора США

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора.

Как передает Day.Az, об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN.

Бланш на протяжении полутора лет представляет интересы Трампа и в том числе защищал его во время судебных разбирательств по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег Сторми Дэниэлс. Как отмечают источники телекомпании, за это время Бланш сблизился с Трампом, его часто видят в окружении избранного президента в городе Палм-Бич (штат Флорида), где находится резиденция политика Мар-а-Лаго.

Отметим, что пост заместителя генпрокурора США занимает Лиза Монако. Это вторая по значимости должность в американском Минюсте, указывает CNN.