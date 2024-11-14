Илон Маск продолжил отпугивать крупнейшие СМИ от X

Издание La Vanguardia отказалось от размещения ссылок на свои материалы в соцсети X (Twitter) из-за неоднозначной политики Илона Маска. Соответствующее заявление редакции появилось на сайте СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"La Vanguardia перестанет публиковать твиты в социальной сети X и приостановит работу своих аккаунтов в ней. Эта социальная сеть стала платформой, которая культивирует теории заговора и дезинформацию", - гласит заявление издания.

Журналисты также считают, что X нарушает права человека, потворствует дискриминации этнических меньшинств, женоненавистничеству и расизму. Все перечисленное, по мнению La Vanguardia, в X приобретает вирусную популярность, что только на руку владельцу компании Илону Маску.

"С приходом Илона Маска X наполняется токсичным и дезориентирующим контентом, который становится все более ошеломляющим. В июне прошлого года сеть обновила свои условия использования, чтобы можно было публиковать порнографию при условии, что это происходит по обоюдному согласию взрослых", - возмущается La Vanguardia.

La Vanguardia - не первое крупное СМИ, которое решило покинуть X.