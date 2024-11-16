Британские авианосцы оказались уязвимы к ПКР

Британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales оказались уязвимы к противокорабельным ракетам (ПКР) потенциального противника. Об этом газете The Times сообщил знакомый с ходом военных учений источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседника, британские военные в ходе учений отработали отражение нескольких угроз, направленных на авианосец. Среди них, в частности, отражение атаки баллистических ПКР, которыми располагает, в частности, Китай. В ряде сценариев учений оказалось, что авианосец мог быть потоплен.

Издание пишет, что, с одной стороны, британская сторона изучает вопрос о целесообразности использования авианосцев в современной войне, в связи с чем не исключает возможность утилизации одного из них, но, с другой, из-за избрания новым президентом США Дональда Трампа вряд ли это сделает.

Представитель Королевского Военно-морского флота Великобритании заверил газету, что затопление авианосца маловероятно, поскольку представляет собой реализацию "наихудших вымышленных вариантов развития событий".