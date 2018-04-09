Российский рэпер разбился на мотоцикле - ФОТО

Участник музыкального лейбла Black Star Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в аварию на мотоцикле. Об этом сообщается на странице Black Star в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Любитель экстрима @scroodgee_official упал с мотоцикла и сломал руку", - говорится на странице лейбла.

О происшествии в Instagram рассказал и сам Скруджи.

"Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами", - написал музыкант.

По словам рэпера, в результате аварии пострадал мотоцикл Kawasaki Z750.

Скруджи подписал контракт с лейблом Black Star в 2015 году после победы в конкурсе "Молодая кровь". В августе 2017 года песня музыканта "Гоголь" стала заглавным саундтреком к фильму "Гоголь. Начало".

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