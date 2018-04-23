Участник марафона в Лондоне умер на следующий день после забега

Британец Мэтт Кэмпбелл скончался после участия в Лондонском марафоне, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации "Би-би-си", 29-летний спортсмен умер в больнице на следующий день после забега.

Причиной смерти стал сердечно-сосудистого коллапс. Во время марафона мужчина почувствовал себя плохо и, преодолев дистанции 36 км, потерял сознание и упал. Работники медицинской службы доставили пострадавшего в больницу, где он в итоге скончался.

Для Кэмпбелла это был второй марафон за две недели. Ранее он участвовал в забеге, который состоялся 8 апреля в Манчестере.

Ранее сообщалось, что форвард испанской "Уникахи" Джефф Брукспотерял сознание во время матча национального первенства с "Валенсией".

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