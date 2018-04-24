Неизвестный открыл стрельбу по людям в пригороде Лос-Анджелеса - ВИДЕО

24 апреля 2018 17:42

Неизвестный открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос- Анджелеса, передает CBS. По данным телеканала, ранения получила одна женщина.

Согласно неподтвержденным данным, в результате произошедшего есть произошедшего, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сообщается, что злоумышленник забаррикадировался в доме. Около него находятся сотрудники полиции.

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Один человек погиб при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса

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