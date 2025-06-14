Jaguar отправляет в отставку мотор V8

Jaguar выпустит последние 60 кроссоверов F-Pace с двигателем V8. "Прощальная" партия автомобилей с восьмицилиндровым мотором будет эксклюзивно представлена на рынке Австралии. После того как с конвейера сойдет последний такой кроссовер, V8 окончательно уйдет в отставку. Этим ознаменуется начало новой эпохи в истории Jaguar: все последующие модели марки будут полностью электрическими, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Jaguar F-Pace в строю с 2016 года, последнее обновление кроссовер пережил в 2022-м. Эта модель станет последним "Ягуаром" "старой" волны, его будут выпускать до первого квартала 2026-го, после чего в производстве бренда будет пауза, которая продлится несколько месяцев. Летом того же года в салонах должен появиться люксовый электромобиль следующего поколения, и с этого момента все последующие модели Jaguar будут исключительно электрическими - это предусмотрено стратегией Reimagine ("переосмысление").

В рамках прощания с F-Pace были анонсированы две специальные версии: 90th Anniversary и SVR 575. Теперь же стало известно, что с конвейера завода в британском Солихалле сойдут 60 кроссоверов, оснащенных двигателем V8, которые эксклюзивно будут продаваться в Австралии.

Они получат 5,0-литровый турбомотор, форсированный до 575 лошадиных сил (+25 сил). С места до "сотни" Jaguar F-Pace с "турбовосьмеркой" разгоняется за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 286 километров в час.

В спецсерию входят пять кроссоверов в желтом цвете Sorrento Yellow Gloss, пять в белом Icy White Gloss, 20 в культовом оттенке British Racing Green Gloss, а также 30 в черном Ligurian Black Satin.