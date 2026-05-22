Названы лучшие немецкие автомобильные двигатели всех времен

Autocar перечислили 10 лучших немецких автомобильных двигателей всех времен. В список вошли моторы от первых конструкций конца XIX века до современных супермоторов, включая гоночные легенды и уникальные инженерные решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Autocar.

Первый двигатель в списке - 5,5-литровый V12 с двумя турбинами от Audi R10 TDI. В 2006 году этот дизельный мотор сделал невозможное: Audi выиграла 24 часа Ле-Мана, а затем повторила победу в 2007 и 2008 годах, и ни один дизельный автомобиль никогда ранее не побеждал в этой гонке.

Второй - Audi R5, семейство пятицилиндровых моторов, самый известный из которых - 2,1-литровый турбодвигатель от Audi Quattro 1980 года, который помог Audi доминировать в раллийном чемпионате, а полный привод превратил автомобиль в легенду.