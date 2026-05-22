Названы лучшие немецкие автомобильные двигатели всех времен
Autocar перечислили 10 лучших немецких автомобильных двигателей всех времен. В список вошли моторы от первых конструкций конца XIX века до современных супермоторов, включая гоночные легенды и уникальные инженерные решения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Autocar.
Первый двигатель в списке - 5,5-литровый V12 с двумя турбинами от Audi R10 TDI. В 2006 году этот дизельный мотор сделал невозможное: Audi выиграла 24 часа Ле-Мана, а затем повторила победу в 2007 и 2008 годах, и ни один дизельный автомобиль никогда ранее не побеждал в этой гонке.
Второй - Audi R5, семейство пятицилиндровых моторов, самый известный из которых - 2,1-литровый турбодвигатель от Audi Quattro 1980 года, который помог Audi доминировать в раллийном чемпионате, а полный привод превратил автомобиль в легенду.
Третье место занял - 6,3-литровый монстр от Auto Union V16, спроектированный инженерами Porsche в 1930-х годах. Он развивал 545 л.с. при невысоких оборотах и использовался в гоночных машинах.
Четвертый - одноцилиндровый мотор Карла Бенца 1885 года от Benz Patent-Motorwagen. При объеме 954 кубических сантиметров он выдавал менее одной лошадиной силы, но именно он установлен на первый в мире автомобиль.
Пятый -21,5-литровый четырехцилиндровый монстр от Blitzen Benz. В 1909 году он разогнал автомобиль до 200 км/ч, побив рекорд скорости.
Шестой - BMW M20, классическая рядная "шестерка", представленная в 1977 году на 3-й и 5-й сериях BMW. Двигатель объемом от 2,0 до 2,7 литра славился своей плавностью работы и устанавливался на тысячи автомобилей, включая родстер BMW M1.
Седьмой - BMW S14, высокооборотный 2,3-литровый четырехцилиндровый мотор от первого поколения BMW M3.
Восьмой - BMW N74, 6,0−6,75-литровый twin-turbo V12 мощностью от 540 до 620 л.с. Он устанавливался на топ-версии BMW 7-й серии, например M760Li xDrive, а также на автомобили Rolls-Royce.
Девятый - Bugatti W16, 8,0-литровый четырехтурбинный монстр с уникальной компоновкой: по сути, это два V8 с одним картером. В Bugatti Veyron он выдавал 987 л.с., а в Bugatti Chiron - 1479 л.с.
Замыкает десятку Daimler DB603 - 44,5-литровый V12, созданный для рекордного Mercedes T80. Он развивал около 3000 л.с., но из-за Второй мировой войны проект был закрыт.
