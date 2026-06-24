Старейший гонщик Флориды: 85-летний водитель разогнал Nissan до 177 км/ч

85-летний американец разогнал Nissan 350Z до 177 км/ч и получил обвинение в гонках. В том возрасте, когда многие уже отказываются от активного вождения, 85-летний житель Флориды Уильям Босворт, по версии властей, устроил гонку на своём кабриолете Nissan 350Z. Его обвиняют в том, что он разогнался до 110 миль в час (около 177 км/ч) вместе с Chevrolet Corvette, за что ему грозят обвинения в уличных гонках и превышении скорости. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По данным властей, инцидент произошёл ночью 12 июня на трассе State Road 48. Полицейские заметили красный Corvette и серый Nissan 350Z, которые двигались рядом на огромной скорости в зоне с ограничением 45 миль в час. По версии полиции, Corvette разогнался до 125 миль в час, а Nissan Босворта - до 110 миль в час. Оба автомобиля были остановлены по отдельности.

Босворт отверг обвинения в гонках. На видео с нательной камеры, опубликованном WECT, он спокойно объясняет, что Corvette резко перестроился в его сторону, а сам он просто "катался" на своей любимой машине. Самое показательное, что Босворт, по его словам, владеет этим Nissan 350Z с момента покупки новым.