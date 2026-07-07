Alfa Romeo GT превратили в экзотический кастом с классическими чертами

Alfa Romeo GT получила цифровой тюнинг с круглыми фарами в стиле классики. Выпускавшаяся с 2003 по 2010 год Alfa Romeo GT - купе на платформе хэтчбека 147 и седана 156 - стала последней моделью бренда, созданной Bertone, и последней с мотором Busso V6. Из-за низких цен на вторичном рынке возникла идея превратить такой автомобиль в экзотический кастом с уникальным характером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

Целью проекта стало объединение классических черт Alfa Romeo с элегантными линиями донорского кузова. Автор стремился создать автомобиль, способный достойно выглядеть на конкурсе элегантности Villa d'Este. Первые отзывы публики свидетельствуют: такая трактовка может вызвать неоднозначную реакцию.

Главный акцент тюнинга - передняя часть, получившая круглые фары и воздухозаборники, отсылающие к классическим Giulia Sprint GT и 1750 GT Veloce. Чтобы добиться такого вида, установили новый бампер, увеличенную решётку "скудетто", кастомные светодиоды и капот с агрессивной графикой, напоминающей Brera и 159.

В профиль все элементы остались неизменными: крыша, стойки, зеркала и двери - без изменений. Обновления коснулись лишь положения кузова: автомобиль стал ниже и шире. Этого добились за счёт расширенных крыльев, увеличенных дисков, тормозов от Giulia Intensa и Quadrifoglio, а также уменьшенного клиренса. Такая посадка придаёт машине вид, который заводской модели никогда не был свойственен.