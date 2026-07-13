Глава Volkswagen отказался закрывать заводы ради снижения расходов

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме намерен избежать закрытия заводов в Германии для сокращения расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью газете Bild.

Глава компании отметил, что существуют "более разумные" способы оптимизации трат. В частности, по его словам, в 2025 году концерн смог снизить себестоимость деталей на 20%. Гендиректор назвал подобные результаты значительным достижением.

Блюме добавил, что сейчас Volkswagen остается лидером европейского рынка в сегментах автомобилей с ДВС и электромобилей. Продукция компании пользуется спросом, но сам холдинг не может выйти на достаточный уровень прибыли, подчеркнул гендиректор. В связи с этим руководство организации продолжит сокращать издержки во всех направлениях.

Отметим, что 10 июля агентство Reuters сообщило, что в рамках реорганизации немецкий концерн Volkswagen будет вынужден наполовину сократить модельный ряд выпускаемых автомобилей. По информации журналистов, решение связано с желанием сосредоточиться на "наиболее привлекательных сегментах рынка".