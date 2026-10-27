Pratt & Whitney выпустила мощный, но экономичный турбовинтовой авиадвигатель

Компания Pratt & Whitney Canada официально представила новый турбовинтовой двигатель PT9, который уже получил сертификацию Министерства транспорта Канады (Transport Canada). Силовая установка разрабатывалась более 14 000 часов. Конкретные самолеты, для которых предназначен двигатель, пока не названы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, ключевое преимущество PT9 - новая осевая компоновка (centerline), которая обеспечивает на 33% большую мощность на высоте и на 20% меньший расход топлива по сравнению с двигателями предыдущего поколения.

По словам президента Pratt & Whitney Canada Сатеешкумара Кумарасингама, PT9 представляет "следующую ступень эволюции турбовинтовой тяги", сочетая реактивную производительность, турбовинтовую эффективность и цифровую интеллектуальность.

Модульная конструкция двигателя закладывает основу для дальнейших инноваций, включая интеграцию с электрическими и гибридными термоэлектрическими силовыми установками.

PT9 ориентирован на высоконагруженные проекты и может легко адаптироваться под различные типы планеров. Серийное производство будет развернуто в Летбридже (Канада), который также является глобальным центром по выпуску турбовинтовых двигателей PT6.