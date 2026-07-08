22 yaşlı qızın meyiti tapıldı

Gəncədə gənc qızın meyiti aşkarlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin DOST-6 yaşayış massivində qeydə alınıb.

Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü S. Sadıqovanın meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib.

Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub.

Gənc qızın ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.