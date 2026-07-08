https://news.day.az/azerinews/1846609.html 22 yaşlı qızın meyiti tapıldı Gəncədə gənc qızın meyiti aşkarlanıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin DOST-6 yaşayış massivində qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü S. Sadıqovanın meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub. Gənc qızın ölüm səbəbi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
22 yaşlı qızın meyiti tapıldı
Gəncədə gənc qızın meyiti aşkarlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin DOST-6 yaşayış massivində qeydə alınıb.
Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü S. Sadıqovanın meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub.
Gənc qızın ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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