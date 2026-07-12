https://news.day.az/azerinews/1847422.html Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb Abşeron çimərliklərində iyulun 13-də mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb
Abşeron çimərliklərində iyulun 13-də mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 24-25, cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.
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