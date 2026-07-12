Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Abşeron çimərliklərində iyulun 13-də mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 24-25, cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti olacaq.