https://news.day.az/azerinews/1847514.html İyulun 13-nün rəsmi valyuta məzənnələri AÇIQLANDI Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 13-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi isə 0,0362 manat təşkil edib. Avro əvvəlki günlə müqayisədə ucuzlaşaraq 1,9387 manata enib.
İyulun 13-nün rəsmi valyuta məzənnələri AÇIQLANDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 13-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi isə 0,0362 manat təşkil edib.
Avro əvvəlki günlə müqayisədə ucuzlaşaraq 1,9387 manata enib. Rusiyanın 100 rublunun məzənnəsi də azalaraq 2,2134 manat olub.
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