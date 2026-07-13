https://news.day.az/azerinews/1847601.html Prezident İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan vahid bir iqtisadi və siyasi məkanda birləşir - VİDEO Mərkəzi Asiya Azərbaycan vahid bir iqtisadi və siyasi məkanda birləşir. Bağlantılar, nəqliyyat, logistika layihələrinin icrası istiqamətində bunun çox böyük mənası var. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında səsləndirib.
Prezident İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan vahid bir iqtisadi və siyasi məkanda birləşir - VİDEO
Mərkəzi Asiya Azərbaycan vahid bir iqtisadi və siyasi məkanda birləşir. Bağlantılar, nəqliyyat, logistika layihələrinin icrası istiqamətində bunun çox böyük mənası var.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında səsləndirib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Prezident Şavkat Mirziyoyevin uzaqgörənliyi və strateji baxışları burada çox önəmli rol oynayıb.
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