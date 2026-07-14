Kiçik xərclər büdcəni necə zəiflədir?
Gündəlik həyatda əhəmiyyətsiz görünən kiçik xərclər uzun müddətdə toplanaraq şəxsi büdcəyə ciddi təsir göstərir. Hər gün qəhvə almaq, hazır yemək sifariş etmək, impulsiv alış-veriş və istifadə olunmayan abunəliklər buna nümunədir.
Day.Az xəbər verir ki, bu xərclər ani maliyyə çətinliyi yaratmadığı üçün çox vaxt nəzərə alınmır. Lakin ilin sonunda onların ümumi məbləği qənaət və ya investisiya üçün istifadə oluna biləcək əhəmiyyətli vəsaitə çevrilir.
Mütəxəssislər gündəlik xərclərin qeyd edilməsini, prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsini və əyləncə xərclərinə aylıq limit qoyulmasını tövsiyə edirlər. Kiçik, amma davamlı qənaət vərdişləri maliyyə sabitliyinin əsasını təşkil edir.
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