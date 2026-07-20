https://news.day.az/azerinews/1849005.html Dünyanın ən gözəl sözü seçildi: Tərcüməsi yoxdur Dünyanın ən gözəl sözü seçilib. Milli.Az xəbər verir ki, xarici KİV-in məlumatına görə, Yeni Zelandiyanın yerli maori dilinə aid olan "Kaitiakitanga" sözü xüsusi mükafata layiq görülüb. Bildirilir ki, bu sözün digər dillərdə dəqiq qarşılığı yoxdur.

Dünyanın ən gözəl sözü seçildi: Tərcüməsi yoxdur

Azərbaycanca, 20 июля 2026 01:38 (UTC +04:00) 336
Dünyanın ən gözəl sözü seçildi: Tərcüməsi yoxdur

Dünyanın ən gözəl sözü seçilib.

Milli.Az xəbər verir ki, xarici KİV-in məlumatına görə, Yeni Zelandiyanın yerli maori dilinə aid olan "Kaitiakitanga" sözü xüsusi mükafata layiq görülüb.

Bildirilir ki, bu sözün digər dillərdə dəqiq qarşılığı yoxdur. Termin insanların gələcək nəsillər naminə təbiəti qorumaq və ona qayğı göstərmək məsuliyyətini ifadə edir. Maori mədəniyyətində insanlar özlərini təbiətin sahibi deyil, onun ayrılmaz hissəsi hesab edirlər.

Söz beynəlxalq dil platforması tərəfindən sosial şəbəkələrdə və dilçilik forumlarında aparılan müzakirələr əsasında müəyyənləşdirilib. Qiymətləndirmə zamanı sözün səslənişi, mənası, tələffüzü və mədəni dəyəri nəzərə alınıb.

 

Müsabiqə çərçivəsində 75-dən çox dili təmsil edən 223 söz araşdırılıb və nəticədə "Kaitiakitanga" dünyanın ən gözəl sözü seçilib.

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Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 026
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Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 665
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 1 021
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 085
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Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 661
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 348
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В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 848
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 634
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 156
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 090
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 756
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 095
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Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 664
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 102
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Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 131
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 151
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 146
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В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 902
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 773
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 708
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 834
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 696
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