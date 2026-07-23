https://news.day.az/azerinews/1849862.html Tramp İrana qarşı daha böyük hücum ehtimalından danışıb ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı əvvəlkindən daha genişmiqyaslı hərbi əməliyyatın başlanmasını nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, o bu barədə "Axios"a müsahibəsində deyib. "Mən əvvəlkindən daha böyük hücumu nəzərdən keçirirəm. Qərar verməyə yaxınam. Biz buna tam hazırıq", - deyə Donald Tramp bildirib.

Tramp İrana qarşı daha böyük hücum ehtimalından danışıb

Azərbaycanca, 23 июля 2026 20:43 (UTC +04:00) 309
Tramp İrana qarşı daha böyük hücum ehtimalından danışıb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı əvvəlkindən daha genişmiqyaslı hərbi əməliyyatın başlanmasını nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, o bu barədə "Axios"a müsahibəsində deyib.

"Mən əvvəlkindən daha böyük hücumu nəzərdən keçirirəm. Qərar verməyə yaxınam. Biz buna tam hazırıq", - deyə Donald Tramp bildirib.

ABŞ Prezidenti yekun qərarın hələ qəbul edilmədiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, İsrail belə bir əməliyyata qoşula bilər, lakin ABŞ-ın İrana qarşı yeni əməliyyat keçirmək üçün heç kimə ehtiyacı yoxdur.

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Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 798
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 991
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 988
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 1 022
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 700
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 629
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 940
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 953
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 956
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 919
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 690
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 677
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