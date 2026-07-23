https://news.day.az/azerinews/1849862.html Tramp İrana qarşı daha böyük hücum ehtimalından danışıb ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı əvvəlkindən daha genişmiqyaslı hərbi əməliyyatın başlanmasını nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, o bu barədə "Axios"a müsahibəsində deyib. "Mən əvvəlkindən daha böyük hücumu nəzərdən keçirirəm. Qərar verməyə yaxınam. Biz buna tam hazırıq", - deyə Donald Tramp bildirib.
Tramp İrana qarşı daha böyük hücum ehtimalından danışıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı əvvəlkindən daha genişmiqyaslı hərbi əməliyyatın başlanmasını nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, o bu barədə "Axios"a müsahibəsində deyib.
"Mən əvvəlkindən daha böyük hücumu nəzərdən keçirirəm. Qərar verməyə yaxınam. Biz buna tam hazırıq", - deyə Donald Tramp bildirib.
ABŞ Prezidenti yekun qərarın hələ qəbul edilmədiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, İsrail belə bir əməliyyata qoşula bilər, lakin ABŞ-ın İrana qarşı yeni əməliyyat keçirmək üçün heç kimə ehtiyacı yoxdur.
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