https://news.day.az/azerinews/1850106.html Tramp Netanyahu ilə görüşəcək ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyulun 28-də Ağ Evdə İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşəcək. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin ofisi məlumat yayıb. "Prezident Trampın dəvəti ilə Baş nazir Benyamin Netanyahu bazar ertəsi günü rəsmi səfər üçün Vaşinqtona yola düşəcək.
Tramp Netanyahu ilə görüşəcək
ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyulun 28-də Ağ Evdə İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşəcək.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin ofisi məlumat yayıb.
"Prezident Trampın dəvəti ilə Baş nazir Benyamin Netanyahu bazar ertəsi günü rəsmi səfər üçün Vaşinqtona yola düşəcək. Səfər çərçivəsində Baş nazir çərşənbə axşamı günü Ağ Evdə Prezident Trampla görüşəcək və senator Lindsi Qrahamın dəfn mərasimində iştirak edəcək", - deyə açıqlamada bildirilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре