https://news.day.az/azerinews/1850977.html Yaponiyada baş verən silsilə zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 28 nəfərə çatıb Yenilənmiş məlumatlara görə, Yaponiyanın Kumamoto prefekturasında, Kyuşu adasında baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə çatıb. Bu barədə "NHK" televiziya kanalı xəbər verib.
Yaponiyada baş verən silsilə zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 28 nəfərə çatıb
Yenilənmiş məlumatlara görə, Yaponiyanın Kumamoto prefekturasında, Kyuşu adasında baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə çatıb.
Bu barədə "NHK" televiziya kanalı xəbər verib.
Yaponiyanın Baş naziri Minoru Kihara mətbuat konfransında Kyuşu bölgəsində baş verən bir sıra zəlzələlər nəticəsində cümə axşamı səhər saat 6:30-a olan məlumata görə, 28 nəfərin öldüyünü təsdiqləyib.
Qeyd edək ki, iyulun 28-də seysmoloqlar Kumamoto prefekturasında 7,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alıblar və ən güclü təkanlar Uki və Kikava şəhərlərində hiss olunub.
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