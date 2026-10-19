https://news.day.az/azerinews/1868020.html Türkiyədə güclü yağışların ağır nəticələri: 6 nəfər həyatını itirdi İstanbulda güclü yağışların səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, İstanbulun Avropa hissəsində, Ayvansaray körpüsünün yaxınlığında bir yerli sakinin meyiti aşkarlanıb.
Türkiyədə güclü yağışların ağır nəticələri: 6 nəfər həyatını itirdi
İstanbulda güclü yağışların səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, İstanbulun Avropa hissəsində, Ayvansaray körpüsünün yaxınlığında bir yerli sakinin meyiti aşkarlanıb. İtkin düşən digər şəxsin axtarışları isə davam etdirilir.
Qeyd edək ki, oktyabrın 14-də İstanbulda yağan güclü yağışlar bir neçə ərazidə daşqınlara və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub.
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