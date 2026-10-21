https://news.day.az/azerinews/1868687.html Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların növbəti raundu noyabrın ikinci ongünlüyündə Əbu-Dabidə keçirilə bilər. Trend Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukraynada münaqişə başa çatmaq üzrədir.

Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər

Azərbaycanca, 21 октября 2026 19:20 (UTC +04:00) 132
Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər

Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların növbəti raundu noyabrın ikinci ongünlüyündə Əbu-Dabidə keçirilə bilər.

Trend Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

 

Onun sözlərinə görə, Ukraynada münaqişə başa çatmaq üzrədir.

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День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 419
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 555
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 577
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 668
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 619
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 588
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 650
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 705
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 768
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 715
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 596
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 008
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 215
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 716
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 599
В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения 20 октября 15:13 (UTC+04), Общество 664
В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ 20 октября 15:09 (UTC+04), Экономика 3 718
Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R) 20 октября 15:00 (UTC+04), Экономика 1 238
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