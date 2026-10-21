https://news.day.az/azerinews/1868687.html Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların növbəti raundu noyabrın ikinci ongünlüyündə Əbu-Dabidə keçirilə bilər. Trend Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukraynada münaqişə başa çatmaq üzrədir.
Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər
Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların növbəti raundu noyabrın ikinci ongünlüyündə Əbu-Dabidə keçirilə bilər.
Trend Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ukraynada münaqişə başa çatmaq üzrədir.
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