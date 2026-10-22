https://news.day.az/azerinews/1868794.html Bakıda 2 yaşlı qız su kanalında boğularaq ölüb Buzovnada 2 yaşlı qız su kanalında boğularaq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, Buzovna qəsəbəsində 2024-cü il təvəllüdlü F. C evinin qarşısındakı su kanalına düşərək boğulub. F.C-nın meyiti sudan çıxarılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda 2 yaşlı qız su kanalında boğularaq ölüb
Buzovnada 2 yaşlı qız su kanalında boğularaq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, Buzovna qəsəbəsində 2024-cü il təvəllüdlü F. C evinin qarşısındakı su kanalına düşərək boğulub. F.C-nın meyiti sudan çıxarılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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