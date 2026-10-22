https://news.day.az/azerinews/1868802.html Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılacaq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların oktyabrın 23-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb. Bildirilib ki, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.
Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılacaq
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların oktyabrın 23-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.
Bildirilib ki, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.
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