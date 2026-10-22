Azərbaycandan Avropaya "yaşıl" enerji dəhlizinin reallaşması milyardlarla dollar tələb edəcək
Azərbaycandan Qara dəniz üzərindən Avropaya elektrik enerjisinin ötürülməsini nəzərdə tutan "yaşıl" enerji dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi üçün milyardlarla dollar tələb olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə cümə axşamı Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycanın energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov bildirib.
Onun sözlərinə görə, layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması onun texniki və iqtisadi əsaslandırılmasını təsdiqləyib.
O qeyd edib ki, "Azərbaycan neft ölkəsi kimi səyahətinə təxminən 150 il əvvəl başlayıb və müstəqillik qazandıqdan sonra təbii qaz ölkəsinə çevrilib. 21-ci əsrdə növbəti məntiqi addım Azərbaycanın yaşıl enerji ölkəsinə çevrilməsidir. Ölkənin potensialı genişləndirilə bilən dəniz külək enerjisi kimi əhəmiyyətli bərpa olunan enerji ehtiyatları var".
Soltanovun sözlərinə görə, texniki-iqtisadi əsaslandırma göstərib ki, Azərbaycanın bərpa olunan enerjisi neft və təbii qaz kimi qərbə doğru Avropa ölkələrinə də tədarük edilə bilər.
O, həmçinin layihəni irəli aparmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında birgə müəssisənin yaradılmasını xatırladıb.
"Əvvəlcə ideya, sonra konsepsiya, ardınca layihənin texniki və iqtisadi cəhətdən mümkünlüyünü təsdiqləyən texniki-iqtisadi əsaslandırma gəldi. Növbəti addım onun necə həyata keçiriləcəyini müəyyən etməkdir. İdeyanın, konsepsiyanın və texniki-iqtisadi əsaslandırma nəticələrinin həyata keçirilməsində irəliləmək üçün beynəlxalq maliyyə institutları da daxil olmaqla maliyyələşdirmə mənbələri müəyyən edilməlidir", - deyə E. Soltanov qeyd edib.
O, bu miqyaslı layihələrin milyardlarla dollarlıq investisiyalar və bir neçə il ərzində başa çatdırılmasını tələb etdiyini vurğulayıb.
"Tez nəticələr gözləmək əvəzinə, strateji vizyona riayət etməli və ona diqqət yetirməliyik", - deyə o bildirib.
Xatırladaq ki, 17 dekabr 2022-ci ildə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan Qara dəniz üzərindən 1195 kilometr uzunluğunda 1000 MVt gücündə sualtı enerji kabelinin çəkilməsi üçün strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıblar.
Kabel Azərbaycan və Gürcüstanda istehsal olunan yaşıl elektrik enerjisini Rumıniyaya, ardınca isə Macarıstana və digər Avropa ölkələrinə ötürmək üçün nəzərdə tutulub. Layihənin məqsədi Avropa ölkələrinin Qafqaz regionunda bərpa olunan enerji mənbələrinə çıxışını genişləndirməkdir.
2024-cü ilin sentyabr ayında Rumıniyanın ötürmə sistemi operatoru Transelectrica, Gürcüstan operatoru Georgian State Electrosystem, Azərbaycanın enerji şirkəti AzerEnerji və Macarıstanın enerji şirkəti MVM Qara dənizin dibi boyunca sualtı kabel çəkmək layihəsini həyata keçirmək üçün birgə müəssisə yaratdılar.
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