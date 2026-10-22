Şamonda virusundan dünyada ilk insan ölümü: Fransada qeydə alındı
Fransada Şamonda virusuna yoluxan ilk insan halı qeydə alınıb.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Fransa səhiyyə orqanları hazırda hadisə ilə bağlı klinik, laborator və epidemioloji araşdırmalar aparır.
Ağır immunçatışmazlığı olan xəstə oktyabrın əvvəlində Lion Mülki Hospitallarında vəfat edib. Bu, virusun insanda qeydə alınması ilə bağlı dünyada ilk sənədləşdirilmiş hadisədir.
Rəsmi məlumatlara görə, indiyədək əhali üçün sağlamlıq riski müəyyən edilməyib.
Şamonda virusu əvvəllər yalnız heyvanlarda aşkarlanıb və dişləyici həşəratlar vasitəsilə yayılıb. Virus bu ilin yayında Fransa da daxil olmaqla Avropanın bir sıra ölkələrində maldarlıq təsərrüfatlarında qeydə alınıb. Hadisə barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına və Avropa Xəstəliklərin Qarşısının Alınması və Nəzarəti Mərkəzinə məlumat verilib.
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