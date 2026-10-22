https://news.day.az/azerinews/1868885.html Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinin binası vuruldu Husilər Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbələr endirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə husilərin yaydığı məlumatda bildirilib.
Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinin binası vuruldu
Husilər Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbələr endirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə husilərin yaydığı məlumatda bildirilib.
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