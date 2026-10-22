https://news.day.az/azerinews/1868893.html Gəncədə qəza - 3 nəfər xəsarət aldı Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər - 1961-ci il təvəllüdlü L.Məmmədova, 1990-cı il təvəllüdlü S.Məmmədova və 1991-ci il təvəllüdlü S.Mehdiyeva xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.
Gəncədə qəza - 3 nəfər xəsarət aldı
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər - 1961-ci il təvəllüdlü L.Məmmədova, 1990-cı il təvəllüdlü S.Məmmədova və 1991-ci il təvəllüdlü S.Mehdiyeva xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре