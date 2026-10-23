https://news.day.az/azerinews/1868912.html Üç bürc üçün yeni dövr başlayır: Həyatda böyük dəyişikliklər gözlənilir Astroloqların proqnozlarına görə, Əkizlər, Qız və Oxatan bürclərini qarşıdakı altı ildə mühüm dəyişikliklər gözləyə bilər. Uranın Əkizlər bürcünə keçidi ilə əlaqələndirilən bu dövr yeni imkanlar, fərqli qərarlar və həyatın müxtəlif sahələrində yenilənmə ilə xarakterizə olunur.

Üç bürc üçün yeni dövr başlayır: Həyatda böyük dəyişikliklər gözlənilir

Azərbaycanca, 23 октября 2026 05:54 (UTC +04:00) 124
Üç bürc üçün yeni dövr başlayır:

Astroloqların proqnozlarına görə, Əkizlər, Qız və Oxatan bürclərini qarşıdakı altı ildə mühüm dəyişikliklər gözləyə bilər. Uranın Əkizlər bürcünə keçidi ilə əlaqələndirilən bu dövr yeni imkanlar, fərqli qərarlar və həyatın müxtəlif sahələrində yenilənmə ilə xarakterizə olunur.

Day.Az xəbər verir ki, astrologiyanın bu cür proqnozları elmi cəhətdən təsdiqlənməyib.

Əkizlər üçün karyera, maliyyə və şəxsi həyatda yeniliklər ön plana çıxır. Astroloji şərhlərə əsasən, bu bürcün nümayəndələri uzun müddət irəliləyə bilmədikləri məsələlərdə yeni imkanlarla qarşılaşa, fərqli istiqamətlər seçə bilərlər.

Qız bürcünü karyera sahəsində irəliləyiş, yeni iş təklifləri və vəzifə yüksəlişi ehtimalı ilə əlaqələndirirlər.

Oxatanlar üçün isə əsas dəyişikliklərin sevgi və münasibətlər sahəsində baş verəcəyi iddia olunur. Yeni tanışlıqlar və münasibətlərdə fərqli mərhələlər gündəmə gələ bilər. Bununla belə, real nəticələr şəxsi qərarlardan və həyat şəraitindən asılıdır.

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