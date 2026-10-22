Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək U-20 dünya çempionatının tarixi açıqlanıb
Bu gün FIFA Şurası Bürosunun iclası keçirilib.
AFFA-dan verilən məlumata görə, iclasda Azərbaycan və Özbəkistanın birgə ev sahibliyi edəcəyi "FIFA U-20 World Cup 2027™"nin tarixi rəsmən açıqlanıb.
20 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında yarış 2027-ci il sentyabrın 17-dən oktyabrın 9-dək təşkil olunacaq. Dünya çempionatı 24 komandanın iştirakı ilə keçiriləcək.
Qeyd edək ki, turnirin rəsmi brendi oktyabrın 16-da təqdim olunub. Gənc futbolçulara və onları dəstəkləyən azarkeşlərə ünvanlanan "Bu oyun sənlikdir" rəsmi şüarı yeni nəsil futbol ulduzlarını tarix yazmağa dəvət edir.
Həmçinin FIFA U-20 Dünya Çempionatı 2027-nin rəsmi brendi Bakının simvolik məkanlarından olan Qız Qalasında, eyni zamanda Bakı Olimpiya Stadionunda xüsusi proyeksiya ilə nümayiş etdirilib.
FIFA U-20 Dünya Çempionatı 2027-ni stadionlardan izləmək istəyən azarkeşlər bilet satışı ilə bağlı məlumat almaq üçün FIFA.com/tickets səhifəsində qeydiyyatdan keçə bilərlər.
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