Qızıl bahalaşan neftin təsiri ilə həftəni itkilərlə başa vurur
Artan neft qiymətlərinin faiz dərəcələrinin uzun müddət yüksək səviyyədə qalacağı ilə bağlı gözləntiləri gücləndirməsi və investorların gələn həftə ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) iclasına fokuslanması qızılın qiymətinin azalmasına səbəb olub. Qiymətli metal son 4 aydan artıq müddətdə ən kəskin həftəlik ucuzlaşmasını qeydə almağa hazırlaşır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti hazırda 4000 dollar civarındadır. Qızılın qiyməti investorların maliyyə bazarlarında kütləvi satışlar fonunda qiymətli metalı da satması nəticəsində 4 min dollardan aşağı düşərək son 3 aydan artıq müddətin ən aşağı səviyyəsinə enib. Bu gün qızılın qiyməti iyulun 20-dən bəri ilk dəfə 3990 dollar həddindən aşağı düşüb. Sonradan qiymət qismən artıb və itkilərinin bir hissəsi bərpa edilib. Həftənin əvvəlindən isə qızıl 3,5 faiz ucuzlaşıb. Bu geriləmənin iyun ayından bəri ən kəskin həftəlik azalma olacağı gözlənilir.
Ekspertlərin fikrincə, investorların qızılın bir troya unsiyası üçün 4 min dollar səviyyəsini qoruyub saxlamağa çalışırlar. Qiymətin bu həddən nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşməsi bazarların faiz dərəcələrinin azaldılması gözləntilərindən uzaqlaşaraq davamlı inflyasiya, yüksək istiqraz gəlirliliyi və güclü dollar ssenarisini qiymətlərə daxil etməyə başladığına işarə edə bilər.
Husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarının enerji təchizatında yeni fasilələr yarada biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırması nəticəsində neftin qiyməti ötən gün təxminən 4 faiz yüksələrək son 5 ayın maksimumuna çatıb. Enerji qiymətlərinin yüksək olması inflyasiya ilə bağlı narahatlıqları gücləndirir və FED-in faiz dərəcələrini daha uzun müddət yüksək səviyyədə saxlayacağına dair gözləntiləri artırır. Yüksək faiz dərəcələri gəlir gətirməyən qızılı əldə saxlamağın alternativ xərclərini artıraraq onun investisiya cəlbediciliyini azaldır.
Analitiklər geosiyasi gərginliyin artmasının neft qiymətlərini daha da yüksəldə biləcəyini, bunun isə istiqrazların gəlirliliyini artıraraq FED-in faiz endirimlərini gecikdirə biləcəyini bildirirlər. Bu amillər qızılın qiymətinə təzyiq göstərir.
İnvestorların diqqəti oktyabrın 27-28-də keçiriləcək FED iclasına və gələn həftə açıqlanacaq şəxsi istehlak xərcləri (PCE) qiymət indeksinə dair inflyasiya göstəricilərinə yönəlib. FED-in inflyasiyanın 2 faizlik hədəfə yaxınlaşmasını qiymətləndirərkən yaxından izlədiyi PCE göstəricisi pul siyasəti baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bazar iştirakçılarının əksəriyyəti FED-in gələn həftə faiz dərəcələrini dəyişməz saxlayacağını gözləyir. Bununla yanaşı, investorlar dekabr ayında faiz artımı ehtimalını 80 faiz səviyyəsində qiymətləndirirlər.
"HSBC" bankının analitikləri də bazar şərtlərinin dəyişməsini və investorların mövqelərini bağlamasını əsas gətirərək 2026-cı il üçün platinin və palladiumun orta qiymət proqnozlarını aşağı salıblar.
Satış təzyiqi güclənərkən investorların süni intellekt sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin səhmlərindən uzaqlaşaraq ABŞ Xəzinədarlığının istiqrazlarına yönəlməsi nəticəsində həmin istiqrazlar əvvəlki ticarət sessiyasında əldə etdikləri qazancı əsasən qoruyub saxlayıb. İnvestorlar ABŞ iqtisadi artımının əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab edilən süni intellektə yatırılan investisiyaların dayanıqlılığı ilə bağlı getdikcə daha çox narahatlıq keçirirlər. Bu vəziyyət FED-in faiz artımına gedəcəyi ilə bağlı gözləntilərin zəifləməsinə səbəb olub. Hazırda bazarlarda FED-in gələn həftə keçiriləcək iclasında faiz dərəcəsini 0,25 faiz bəndi artırması ehtimalı 10 faizdən aşağı qiymətləndirilir. İstiqraz gəlirliliyinin azalması, bir qayda olaraq, qızılın qiymətini dəstəkləsə də, neftin bahalaşması fonunda inflyasiyanın uzun müddət yüksək qalacağı ehtimalı qiymətli metal üzərində təzyiq yaradır.
Səudiyyə Ərəbistanına hücumların intensivləşməsi Yaxın Şərqdə enerji təchizatının pozulması riskini artırıb. Nəticədə "Brent" markalı xam neftin qiyməti bir barel üçün 113 dolları ötüb və həftə ərzində təxminən 3 faiz artıb.
ABŞ ilə İran arasında gərginliyin fevralın sonunda başlamasından bəri qızıl öz dəyərinin beşdə birindən çoxunu itirib.
Mütəxəssislər qısamüddətli perspektivdə qızıla ehtiyatlı yanaşdıqlarını bildirirlər. Xüsusilə qızılın son dövrlərdə istiqraz gəlirliliyinin azalmasına müsbət reaksiya verməkdə çətinlik çəkdiyi bir şəraitdə qısamüddətli perspektivdə ehtiyatlı mövqedəyik. Son satışlar göstərir ki, ümumi risklərin azaldılması meyli və inflyasiya ilə bağlı davam edən narahatlıqlar aşağı istiqraz gəlirliliyinin yaratdığı müsbət təsirdən daha güclü ola bilər.
Digər qiymətli metalların qiymətləri də əsasən aşağı düşüb. Spot bazarda gümüş 1 faiz ucuzlaşaraq bir troya unsiyası üçün 53,98 dollara, platin isə 0,1 faiz azalaraq 1568,5 dollara enib. Palladiumun qiyməti isə dəyişməyərək bir troya unsiyası üçün 1054,5 dollar səviyyəsində qalıb.
"Citigroup"un analitikləri qızılın qiymətinin gələn ilin birinci yarısında 5000 dollar olacağını proqnozlaşdırırlar.
"J.P. Morgan" bankının analitikləri isə hesab edirlər ki, əsas sektorlardan qızıla tələbat əvvəllər proqnozlaşdırıldığı qədər güclü olmayacaq. "J.P. Morgan" mərkəzi bankların alışlarının və fiziki tələbin 2027-ci ildə qızılın qiymətini dəstəkləməyə davam edəcəyini gözləyir.
Qeyd edək ki, iyulda qızılın qiyməti son 5 ayda ilk dəfə aylıq artım tempi nümayiş etdirib.
Qızıl ənənəvi olaraq inflyasiyaya qarşı hedcinq kimi qəbul edilsə də, yüksək faiz dərəcəsi mühitində cəlbediciliyini itirir, çünki heç bir gəlir gətirmir.
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