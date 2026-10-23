https://news.day.az/azerinews/1869216.html Hakan Fidan erməni əsilli nazirlə görüşdü - FOTO Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Fələstinin xarici işlər və xaricdəki həmvətənlərlə iş üzrə dövlət naziri Varsen Aghabekian ilə görüşüb. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş IX İstanbul Vasitəçilik Konfransı çərçivəsində baş tutub.
Hakan Fidan erməni əsilli nazirlə görüşdü - FOTO
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Fələstinin xarici işlər və xaricdəki həmvətənlərlə iş üzrə dövlət naziri Varsen Aghabekian ilə görüşüb.
Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Görüş IX İstanbul Vasitəçilik Konfransı çərçivəsində baş tutub.
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