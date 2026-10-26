https://news.day.az/azerinews/1869634.html Qızılın və gümüşün qiyməti dəyişdi Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin dəyəri artıb. Day.Az birja məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "COMEX" əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr fyuçerslərinin dəyəri 0,46% artaraq 4026,3 ABŞ dollarına bərabər olub.
Qızılın və gümüşün qiyməti dəyişdi
Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin dəyəri artıb.
Day.Az birja məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "COMEX" əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr fyuçerslərinin dəyəri 0,46% artaraq 4026,3 ABŞ dollarına bərabər olub.
"COMEX"də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr fyuçerslərinin qiyməti də 0,58% artaraq 54,26 dollar təşkil edib.
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