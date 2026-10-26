https://news.day.az/azerinews/1869798.html “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları - FOTO Filmin ərsəyə gətirilməsi böyük zəhmət, fədakarlıq və bütöv bir komandanın peşəkar və ahəngdar fəaliyyətini tələb edən mürəkkəb və əziyyətli prosesdir. Bu əməyin tamaşaçılar tərəfindən səmimi qarşılanması və layiqli uğur qazanması isə xüsusilə sevindiricidir.

“44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları - FOTO

Azərbaycanca, 26 октября 2026 20:04 (UTC +04:00) 102
“44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları

Müəllif: Vüqar İmanov

Filmin ərsəyə gətirilməsi böyük zəhmət, fədakarlıq və bütöv bir komandanın peşəkar və ahəngdar fəaliyyətini tələb edən mürəkkəb və əziyyətli prosesdir. Bu əməyin tamaşaçılar tərəfindən səmimi qarşılanması və layiqli uğur qazanması isə xüsusilə sevindiricidir.

Azərbaycanın ən böyük kino layihələrindən biri olan "44" bədii filmi nümayişə çıxdığı ilk gündən tamaşaçıların sevgisini qazanıb. Kinoteatrlarda seanslar anşlaqla keçir, filmi izlədikdən sonra bir çox tamaşaçı güclü hisslərini gizlətmir, təəssüratlarını yaxınları ilə bölüşür və ekran əsərini sosial şəbəkələrdə müzakirə edir.

Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığından bəhs edən, tarixi Qələbənin kino salnaməsi olan bu ekran əsəri tamaşaçıları biganə qoymur. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin, Kino Agentliyinin (ARKA) və Bakı Media Mərkəzinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn film 13 ölkədən olan mütəxəssisləri bir araya gətirib. Çəkilişlərin miqyası, təsirli vizual və səs həlləri, cərəyan edən hadisələrin dramatizmi və aktyorların inandırıcı oyunu güclü təəssürat yaradır.

Şübhəsiz ki, "44" filminin uğurunda bütün yaradıcı heyətin böyük əməyi var. Komanda ekranda sadəcə müharibə tarixini deyil, Vətənə məhəbbət, cəsarət, fədakarlıq və doğma torpaqların çoxdan gözlənilən azadlığı kimi dərin hisslərlə zəngin bir hekayəni canlandırmağa nail olub.

Filmin bədii rəhbəri Anar Ələkbərov, quruluşçu rejissorları İsmayıl Səfərəli və Maksim Smetana, ssenari müəllifləri Anar Ələkbərov və İsmayıl İman, prodüseri Orman Əliyev, quruluşçu operatoru Aleksandr Pozdnyakov, montaj rejissoru Elşad Rəhimov, bəstəkarı Ruslan Ağababayev, səs rejissoru isə Teymur Kərimovdur.

Filmdə əsas xətti Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının obrazları təşkil edir. Bu rolları gənc aktyorlar canlandırıblar. Trend-ə müsahibələrində aktyorlar layihədə iştirakı ilə bağlı təəssüratlarını və çəkilişlər zamanı yaşanan maraqlı məqamları bölüşüblər. Onların arasında İlqar Musayev (dəstə komandiri, Ramazan), İbrahim Çingiz (Rəşad), Tərlan Əli (Zaur), Azər Atakişiyev (Tərlan), Elnur Nəcəfov (Seymur), Nadir Rüstəmli (Elxan), Türkay Cəfərli (Cəmil) və İsmayıl Kərimov (Kəmran) yer alır.

Filmdə hadisələr xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbçiləri - bir komandir və yeddi əsgərin obrazları vasitəsilə təqdim olunur. Onlar Vətənin müdafiəsinə qalxan nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirirlər. Hadisələrin mümkün qədər real və inandırıcı şəkildə çatdırılması məqsədilə aktyorlar bir neçə ay ərzində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin bazasında hərbi-taktiki hazırlıq keçiblər.

İsmayıl Kərimov vurğulayıb ki, layihə şəhidlərimizin əziz xatirəsinin yad edilməsi və ölkəmizin şanlı salnaməsinə düşmüş Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəmanlığının əks etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.

"Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olaraq Qarabağı azad etdi və bununla yanaşı, dinc əhaliyə zərər vurulmasına yol vermədi. Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik, öz gücümüzü nümayiş etdirdik və düşmənə yerini göstərdik. Necə deyərlər, "Dəmir yumruq" hər zaman hazır vəziyyətdədir!

Bu filmdə iştirak etmək yaradıcılıq bioqrafiyamda xüsusi bir səhifəyə çevrildi. "44" xalqımızın qəhrəmanlığından, birliyindən və tarixi Qələbəsindən bəhs edən mühüm ekran əsəridir. Belə bir layihənin bir parçası olmaq mənim üçün böyük qürurdur.

Filmin hazırlıq mərhələsində Azərbaycan hərbçilərinin peşəkarlığına yaxından şahid olmaq imkanım oldu və bu, məndə xüsusi qürur hissi yaratdı.

Filmin Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən premyerası mənim üçün xüsusilə yaddaqalan oldu. Şəhid anaları səhnəyə dəvət edildi və bütün zal ayağa qalxaraq onları uzun müddət ayaqüstə alqışladı. Daha sonra aktyor heyəti səhnəyə dəvət olundu.

Şəhid analarından biri mənə yaxınlaşaraq soruşdu:

- Oğlum, Kamranı sən oynamısan?

- Bəli, mən oynamışam.

O zaman həmin ana dedi:

- Mənim şəhid oğlumun da adı Kamran idi...

Bu sözlər məni dərindən sarsıtdı. Onu daha da kövrəltməmək üçün göz yaşlarımı saxlamağa çalışdım. Məhz həmin an ekran obrazlarının arxasında real insanların talelərinin, anaların oğullarına həsrətinin və bütöv bir xalqın böyük ağrısının dayandığını daha dərindən dərk etdim.

Uca Allah şəhidlərimizin ruhunu şad etsin, müharibə veteranlarımızı və Vətəni qoruyan bütün qardaşlarımızı qorusun! Qoy bu film tarixi yaddaşımızı yaşatsın, onu gələcək nəsillərə ötürsün və qəhrəmanlarımız haqqında dünyaya danışsın.

44 günlük Vətən müharibəsində ölkəmizə Qələbə qazandıran qəhrəmanlarımızla fəxr edirəm. Belə bir layihənin bir parçası olduğum üçün qürur duyuram. Layihənin bədii rəhbəri Anar Ələkbərova, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevaya, bütün yaradıcı heyətə, eləcə də bütün iş prosesində bizə dəstək olan komandirlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Qoy çəkdiyimiz zəhmət hər zaman xeyirli bəhrələr versin!"

İlqar Musayev çəkilişlərin, o cümlədən mürəkkəb hava şəraiti səbəbindən çoxsaylı çətinliklərlə müşayiət olunduğunu bildirib.

"Filmin çəkilişləri zamanı xüsusi təyinatlı hərbçilərin qarşılaşdıqları çətinliklərə bənzər sınaqlardan keçməli olduq. Hətta komandirlər qarşısında özünəməxsus imtahanlar da verirdik. Bizim üçün qəhrəmanların yalnız necə hərəkət etdiklərini deyil, həm də bir-biri ilə necə ünsiyyət qurduqlarını, silahdaşlarına necə müraciət etdiklərini və ən çətin şəraitdə bir-birlərinə necə dəstək olduqlarını anlamaq vacib idi.

Bütün çəkiliş müddətində hərbçilər daim yanımızda olublar. Komandaya döyüş əməliyyatlarında birbaşa iştirak etmiş iki peşəkar hərbçi də daxil idi. Onların təcrübəsi hərbi xidmətin xüsusiyyətlərini daha dərindən anlamağımıza və döyüş şəraitində hərbçilərin davranışlarını inandırıcı şəkildə canlandırmağımıza kömək edirdi.

Çəkiliş prosesi tez-tez gözlənilməz hava şəraiti səbəbindən çətinləşirdi. Bəzən növbəti gün üçün çəkilişləri planlaşdırırdıq, lakin temperatur mənfi 18 dərəcəyədək enirdi. Bu da əlavə çətinliklər yaradırdı. Çəkiliş meydançalarının hazırlanması da asan deyildi: əraziləri qardan təmizləməli, iş prosesini yenidən təşkil etməli və dağlıq ərazidə çəkilişlərin xüsusiyyətlərini nəzərə almalı olurduq. Bəzən hər şeyə, demək olar ki, sıfırdan başlamaq lazım gəlirdi.

Bütün çətinliklərə baxmayaraq, hər kəs ümumi işə öz töhfəsini verirdi. Peşəkarlığına, səbrinə və dəstəyinə görə bütün komandaya səmimi qəlbdən minnətdaram. Bu filmin bir parçası olmaq və xalqımızın tarixinin yaddaşlarda yaşadılmasına töhfə vermək mənim üçün böyük şərəfdir".

Baş rolu ifa edən İbrahim Çingiz filmdəki obrazların münasibətlərindən danışaraq onların hekayəsinin hərbi filmlərdəki ənənəvi romantik xəttin çərçivəsindən kənara çıxdığını vurğulayıb.

"Xarici hərbi filmlərə, xüsusilə melodramlara baxsaq, tez-tez eyni süjet modeli ilə qarşılaşarıq: kişi müharibəyə gedir, qadın isə təhlükəsiz yerdə qalaraq onun qayıtmasını gözləyir. Bizim filmdə isə hər iki qəhrəman hadisələrin mərkəzindədir. Zeynəb kənarda qalmır, yaralılara həkim kimi yardım göstərmək üçün cəbhə bölgəsinə yollanır. Filmdə mülki əhalinin müdafiəsi də mühüm mövzulardan biridir, çünki Gəncə də raket hücumlarına məruz qalıb.

Rəşad və Zeynəb insanlığı, silahdaşlıq hissini və vəzifə borcunu şəxsi maraqlarından üstün tuturlar. Onların taleləri vasitəsilə müharibənin yalnız döyüş meydanında deyil, dinc insanların həyatında da dərin iz buraxdığını göstəririk.

Onlar gəncdirlər, bir-birlərini sevir, planlar qurur və fərqli həyat arzulayırlar. Lakin müharibə başlayanda və Rəşad cəbhəyə yollananda Zeynəb çətin seçim qarşısında qalır: gedərək əvvəlki həyatını arxada qoymaq, yoxsa qalaraq baş verən hadisələrin bir hissəsinə çevrilmək. Nəticədə o, geri çəkilməmək qərarına gəlir.

Rəşadın Vətənini necə sevdiyini və onun uğrunda hansı fədakarlıqlara hazır olduğunu görən Zeynəb onun hisslərinin gücünü daha dərindən anlayır. Bu da öz sevgisini daha da möhkəmləndirir. Buna görə də onların hekayəsi yalnız romantik münasibətlərdən deyil, həm də daxili seçimdən, sədaqətdən və fədakarlıqdan bəhs edir".

Azər Atakişiyev bildirib ki, bundan əvvəl yalnız Türkiyədə çəkilişlərdə iştirak edib və Azərbaycan kinosunda ilk dəfə rol alıb. Tarixi filmdə iştirak etmək onun üçün böyük şərəf və qürur mənbəyi olub.

"Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə xüsusi sevgi və hörmət bəsləyirəm və bu münasibətim işimdə də öz əksini tapıb. Hələ çəkilişlər zamanı komandirlər hərbi işə münasibətimi və bu sahəyə böyük marağımı qeyd edirdilər.

 

Çəkilişlər inanılmaz dərəcədə çətin keçdi. Xüsusi təyinatlı bölmələrin kursantlarının hazırlığına bənzər təlimlərdən keçdik. Eyni qaydalar əsasında məşq edir, hərbçilərlə birlikdə kazarmada yaşayır və onların gündəlik həyatının nə qədər çətin olduğunu öz təcrübəmizdə görürdük. Üstəlik, tələb olunan səviyyəyə daha qısa müddətdə çatmalı olduğumuz üçün hazırlıq prosesi daha intensiv idi.

Ən ağır sınaqlardan biri film üzərində işləyərkən aldığım zədə oldu. Dizimdən zədələndim, ön çarpaz bağım qopdu və əməliyyat olundum. Lakin əməliyyatdan cəmi bir gün sonra Şuşaya qayıdaraq çəkilişləri davam etdirdim. İşimin əhəmiyyətli bir hissəsi bərpa dövrünə təsadüf etsə də, fiziki cəhətdən nə qədər çətinlik çəkdiyimi göstərməməyə çalışırdım. Mənim üçün başladığım işi sona çatdırmaq vacib idi.

Hesab edirəm ki, "44" filmi, ilk növbədə, yaddaşımız və qürurumuzdur və gələcək nəsillərin də yaddaşında yaşayacaq. Ekran əsərində Azərbaycan hərbçilərinin qəhrəmanlığını, cəsarətini və fədakarlığını çatdırmağa çalışmışıq. Lakin məncə, əsgərlərimizin real qəhrəmanlıqları ekranda göstərilə biləcək hadisələrdən qat-qat böyükdür.

Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi və tarixi yaddaşın qorunması baxımından bu filmə baxması xüsusilə vacibdir. Gələcək nəsillər Vətən uğrunda insanların hansı fədakarlıqlara getdiyini, doğma torpağı qorumağın nə demək olduğunu və Qələbənin hansı qiymətə başa gəldiyini anlamalıdırlar".

"Avroviziya" iştirakçısı, müğənni Nadir Rüstəmli də filmdə rol alan aktyorlardan biridir. Bu rol onun kino sahəsində debütü olub və müğənni gələcəkdə də filmlərdə çəkilmək istədiyini bildirib. O, həmçinin hərbçi olmaq arzusundan danışıb.

""Avroviziya" səhnəsi ilə çəkiliş meydançasını müqayisə etsəm, hər ikisi mənim üçün eyni dərəcədə əzizdir. Musiqi və səhnə çıxışları çoxdan həyatımın bir hissəsinə çevrilib. Bununla yanaşı, müxtəlif obrazlara girmək, çətinlikləri aşmaq və tamaşaçıların reaksiyasını görmək də mənə çox xoşdur. Bu, mənə böyük zövq verir.

Bu filmdə iştirak etmək mənim üçün həm böyük məsuliyyət, həm də böyük sevincdir. Çünki mənim yerimdə bir çox müğənni və aktyor ola bilərdi. İlk növbədə, özümə sual verdim: niyə məhz məni seçiblər? Bununla belə, belə bir təklif almaq məni çox sevindirdi. Xüsusilə də söhbət tarixi hadisələrə və Qələbəmizə həsr olunmuş filmdən gedəndə.

Xüsusi hərbi hazırlıq keçirdik. Komandirlər hətta zarafatla deyirdilər ki, guya mən hərbi xidmət üçün doğulmuşam. Müğənni olmasaydım, bəlkə də həyatımı ordu ilə bağlayardım. Çünki hərb işini çox sevirəm.

Hesab edirəm ki, rolun öhdəsindən layiqincə gəldim. Əsas narahatlıqlarımdan biri aktyor oyunumun kifayət qədər inandırıcı olmaması idi. Lakin tamaşaçıların reaksiyası məni çox sevindirdi. Bir çoxları ifamın səmimiliyini və qəhrəmanın duyğularını çatdıra bildiyimi qeyd edirdilər.

Filmin çəkilişləri zamanı çoxlu çətin və təhlükəli səhnələr oldu. Xüsusilə qəhrəmanımın İbrahimlə birlikdə səngərə tullanmalı olduğu, daha sonra isə mənim ona səngərin digər tərəfindən keçərək çıxmağa kömək etməli olduğum səhnə yaddaşımda qalıb. Kaskadyorlar bu epizodu uzun müddət məşq etsələr də, istənilən nəticəni əldə edə bilmirdilər. Onda İbrahimə bu hərəkəti özümüzün yerinə yetirməsini təklif etdim. Əvvəlcə tərəddüd etsə də, sonda razılaşdı. Rejissora müraciət etdik, o da təşəbbüsümüzü dəstəklədi. Səhnəni ilk dublda uğurla çəkdik. Bu, filmin çəkilişləri ilə bağlı ən yaddaqalan xatirələrimdən biri oldu.

Helikopterlə bağlı epizod da yadımdadır. Çəkiliş zamanı dizimi helikopterin içərisindəki metal oturacağa bərk vurmuşdum. Ağrı o qədər güclü idi ki, hətta ciddi zədə alıb-almadığımı düşündüm. Qan axsa da, çəkilişi dayandırmadım və helikopterdən tullanma səhnəsi də daxil olmaqla, rolumu oynamağa davam etdim. Yalnız "Stop" komandası veriləndən sonra baş verənləri çəkiliş heyətinə bildirdim və kömək istədim.

Bu filmə öz töhfəmi verə bildiyimə və aktyorluq sahəsində yeni imkanlar kəşf etdiyimə sevinirəm. Buna görə də gələcəkdə başqa kino layihələrində də özümü sınamaq istərdim".

Bir çox film və tamaşalarda rol almış Türkay Cəfərli ekran əsərinin yaradıcılıq həyatında xüsusi yer tutduğunu və layihə üzərində işləyərkən bütün komandanın üzərinə düşən məsuliyyətin böyük olduğunu vurğulayıb.

"16 illik fəaliyyətim ərzində bir çox tamaşalarda, seriallarda və filmlərdə rol almışam. Lakin "44" layihəsi karyeramda xüsusi yer tutur. Bu ekran əsərinin mənim üçün əhəmiyyəti, ilk növbədə, mövzusu, janrı və çəkiliş qrupunun hər bir üzvünün üzərinə düşən böyük məsuliyyətlə bağlıdır.

Hamımız Qarabağın azad olunmasını gözləyirdik. Buna görə də tariximizə və Qələbəmizə həsr edilmiş filmdə iştirak etmək təkcə aktyor kimi deyil, həm də bir insan olaraq mənim üçün böyük şərəf idi. Yorğunluğa və fiziki çətinliklərə baxmayaraq, Qarabağa gəlib Şuşada olduğumuz zaman bütün səylərimizin əbəs olmadığını anlayırdıq.

Hamımız üçün əsas məqsəd bir idi: üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək. Bu filmi bütün ölkənin gözlədiyini anlayırdıq. Lakin şəhid anaları, qazilər və doğma torpaqlarımız uğrunda qan tökən hər kəs qarşısında daha böyük məsuliyyət daşıyırdıq.

Süjetə görə, hamının ümumi məqsədi zirvəyə çatmaq, Şuşa üzərində bayrağı ucaltmaq və Qarabağı Azərbaycanın tərkibinə qaytarmaqdır. Döyüşçülərdən biri yoluna davam edə bilməsə belə, onu silahdaşı əvəz etməlidir. Qardaşlığın, qarşılıqlı dəstəyin və Vətənə sədaqətin gücü məhz bundadır.

Film üzərində işləmək Azərbaycan kinosunun imkanlarını yeni prizmadan qiymətləndirməyimə şərait yaratdı. İndiyədək belə böyükmiqyaslı layihə olmamışdı! Bu cür filmin ərsəyə gəlməsinin nə qədər vaxt, zəhmət və məsuliyyət tələb etdiyini gördük. Belə layihələr üçün aylarla deyil, illərlə hazırlıq və iş lazımdır.

Şəxsən mənim üçün bu təcrübə həm də ciddi peşəkar məktəb oldu. Aktyor daim özünü formada saxlamalı və müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirməyə hazır olmalıdır.

Çıxardığım əsas nəticə budur ki, işə tam məsuliyyətlə yanaşıldıqda Azərbaycanda böyükmiqyaslı və keyfiyyətli layihələr yaratmaq mümkündür. "44" filmi milli kinomuzun inkişafı və iddialı ideyaların reallaşdırılması üçün geniş imkanlara malik olduğunu mənə bir daha sübut etdi".

Tərlan Əli layihənin xüsusiyyətlərindən danışaraq uşaqlıqdan qazandığı atıcılıq bacarıqlarının gözlənilmədən çəkiliş meydançasında işinə yaradığını bildirib.

"Uşaqlıqda atıcılıqla məşğul olmuşam, lakin təxminən, 28-29 yaşımda bu təcrübənin kino sahəsində işimə yarayacağını heç təsəvvür etməzdim. Film boyunca dəfələrlə atəş açmalı oldum və bunu həqiqi silahlarla edirdik. Mənim qəhrəmanım Kanadanın istehsalı olan Cadex CDX-33 snayper tüfəngindən istifadə edirdi. Bu silahdan boş patronlarla atəş açmaq mümkün deyil. Buna görə də çəkilişlər zamanı həmin tüfəngdən bütün atəşlər döyüş patronları ilə açılırdı.

"44" filmi mənim yaradıcılığımda əsl dönüş nöqtəsi oldu. Bu ekran əsəri üzərində işləmək milli kino sahəsindəki vəziyyətə yeni nəzərlə baxmağıma səbəb oldu. Azərbaycanda inkişaf üçün imkanlar var və fəxr edə biləcəyimiz filmlər çəkmək həm mümkündür, həm də vacibdir.

Bu film cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb oldu. Bu da ekran əsərinin insanlara təsir göstərdiyinin, güclü emosiyalar doğurduğunun, onları düşünməyə, hadisələrə şərik olmağa və gördüklərini müzakirə etməyə sövq etdiyinin göstəricisidir. Hesab edirəm ki, bu da işimizin mühüm nəticəsidir".

Elnur Nəcəfov qeyd edib ki, "44" sadəcə müharibədən bəhs edən film deyil, qəlbi Vətən sevgisi ilə dolu olan, bütün sınaqlara baxmayaraq, ümidini itirməyən və doğma torpaqlarının azadlığı uğrunda sona qədər fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir.

""44" filmi bizim üçün, ilk növbədə, böyük məsuliyyət tələb edən layihə oldu. Filmin ərsəyə gəlməsinə zəhmət sərf edən hər kəsə, xüsusilə Anar Ələkbərova səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu ekran əsəri üzərində işləyərkən əvəzsiz təcrübə qazandım.

Bu mənim iştirak etdiyim ilk belə böyükmiqyaslı layihə idi. Peşəkar aktyorluq təhsili almasam da, bu sənətə marağım hələ uşaqlıqdan yaranmışdı. Məhz bu maraq sayəsində kastinqdən keçdim, rejissorlarla görüşdüm və müəyyən müddət gözlədikdən sonra müsbət cavab aldım. Təbii ki, çox sevindim.

Belə ciddi layihədə iştirak edəcəyimi anlayanda əvvəlcə bir qədər həyəcan və tərəddüd keçirirdim. Lakin sonradan dərk etdim ki, şəhidlərimizin tarixini, keçdikləri yolu, yaşadıqları hissləri və duyğuları tamaşaçılara layiqincə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni etmək bizim borcumuzdur. Bu işə bütün gücümüzü sərf etməyə çalışdıq.

Çəkilişlər zamanı çoxlu emosional və yaddaqalan anlar yaşandı. Demək olar ki, hər səhnə daxili hazırlıq və ekranda baş verən hadisələrə uyğun duyğular tələb edirdi. Filmin böyük maraq doğurması və geniş ictimai rezonansa səbəb olması sevindiricidir. Layihənin beynəlxalq arenada təqdim olunması, xalqımızın həqiqətlərini və dəyərlərini dünyaya çatdırması da çox vacibdir".

Qeyd edək ki, filmin çəkilişlərində 2 500 hərbçi, xüsusi təyinatlı bölmələrin 42 döyüşçüsü, əsas rolları ifa edən 32 aktyor, ikinci dərəcəli rollarda çıxış edən 1143 nəfər, eləcə də kütləvi səhnələrdə iştirak edən təxminən 2 000 nəfər yer alıb.

Filmin istehsalı zamanı 150-dən çox hərbi texnika, silah, mühəndis vasitəsi, aviasiya və avtomobil texnikası, həmçinin rabitə vasitələri, təchizat və xüsusi avadanlıqlardan istifadə olunub. Çəkilişlərə tanklar, piyadaların döyüş maşınları, reaktiv yaylım atəşi sistemləri, artilleriya qurğuları, döyüş helikopterləri, pilotsuz uçuş aparatları, mühəndis texnikası və zirehli avtomobillərlə yanaşı, atıcı silahlar, pulemyotlar, snayper tüfəngləri, qumbaraatanlar, tank əleyhinə raket kompleksləri və minaatanlar cəlb edilib.

Genişmiqyaslı döyüş səhnələrinin real şəkildə canlandırılması üçün müxtəlif növ 300 min təlim və döyüş patronundan, yüzlərlə təlim sursatından, eləcə də külli miqdarda pirotexniki vasitələrdən, tüstü effektlərindən, partlayıcı materiallardan və xüsusi kaskadyor avadanlıqlarından istifadə olunub.

  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
  • “44” filminin pərdə arxasında nələr qaldı? “Mənim yeddi oğlum” – Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran aktyorların səmimi etirafları
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