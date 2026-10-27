https://news.day.az/azerinews/1869853.html "Həzi Aslanov" stansiyası açıldı Bu gündən Bakı metropoliteninin "Həzi Aslanov" stansiyasından "İçərişəhər" istiqamətində qatarların hərəkəti bərpa olunub. Bununla da "Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" xətti üzrə qatarlar müntəzəm hərəkətə başlayıb.
"Həzi Aslanov" stansiyası açıldı
Bu gündən Bakı metropoliteninin "Həzi Aslanov" stansiyasından "İçərişəhər" istiqamətində qatarların hərəkəti bərpa olunub.
Bununla da "Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" xətti üzrə qatarlar müntəzəm hərəkətə başlayıb. Əvvəllər tətbiq edilən məhdudiyyətə əsasən, qatarlar Həzi Aslanov stansiyasından Əhmədliyə qədər hərəkət edir, daha sonra geriyə qayıdırdı.
Xatırladaq ki, "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılıb. Təmir işləri ilə əlaqədar qatarların hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı.
Yenidənqurma çərçivəsində dalan infrastrukturu yenilənib, yollar altı vaqonlu qatarların qəbulu üçün uzadılıb.
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