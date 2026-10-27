https://news.day.az/azerinews/1869954.html Yardımlıda bu 7 kəndin qazı kəsiləcək Sabah Yardımlı rayonunun 7 kəndinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Yardımlıda bu 7 kəndin qazı kəsiləcək
Sabah Yardımlı rayonunun 7 kəndinin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Day.Az bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yardımlı şəhərinin və rayonun Qabaqdibi, Vəlixanlı, Köryədi, Mişkireyin, Dəlləkli, Ostayır və Sırıq kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
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