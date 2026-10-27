https://news.day.az/azerinews/1869990.html Bu rayonda yeni su anbarı tikilir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2020-ci il tarixli, 2178 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üzrə Tədbirlər Planı"na uyğun olaraq Yengicə su anbarının tikintisi nəzərdə tutulub.

Bu rayonda yeni su anbarı tikilir

Azərbaycanca, 27 октября 2026 14:44 (UTC +04:00) 191
Bu rayonda yeni su anbarı tikilir

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2020-ci il tarixli, 2178 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üzrə Tədbirlər Planı"na uyğun olaraq Yengicə su anbarının tikintisi nəzərdə tutulub.

Day.Az xəbər verir ki, "Yengicə su anbarı Qəbələ rayonu ərazisində, Yengicə kəndi yaxınlığında, Vəndamçay və Qaraçay çaylarının birləşdiyi hissədə layihələndirilib.

Layihə çərçivəsində rayon üzrə ümumilikdə 10 000 hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin su təminatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu ərazilərə Yenikənd, Zalam, Kiçik Əmili və Böyük Əmili kəndlərinin 8 602 hektar, Bilix və Məlikli kəndlərinin isə 1 398 hektar əkin sahəsi daxildir.

Ümumilikdə 10 000 hektar torpaq sahəsinin 3 388 hektarında su təminatının yaxşılaşdırılması, 6 612 hektarında isə yeni suvarmanın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Su anbarının ümumi həcmi 17.5 milyon kubmetr təşkil edir. Bəndin hündürlüyü 45 metr, uzunluğu 449.5 metr, eni isə 10 metrdir.

Yengicə su anbarının tikintisinə 2024-cü ildə başlanılıb və hazırda layihə üzrə tikinti işləri davam etdirilir.

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