https://news.day.az/azerinews/1869994.html 43 yaşlı qadın boğularaq öldürüldü Siyəzən rayonunda 43 yaşlı qadın boğularaq öldürülüb. Day.Az xəbər verir ki, Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə kənd sakini, 45 yaşlı Naqil Səmədağa oğlu Ağamalıyev qohumu, 43 yaşlı Xəyalə Muradağa qızı Ağamalıyevanı Siyəzən şəhərində yaşadığı evdə boğaraq öldürməkdə şübhəli bilinir.
43 yaşlı qadın boğularaq öldürüldü
Siyəzən rayonunda 43 yaşlı qadın boğularaq öldürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə kənd sakini, 45 yaşlı Naqil Səmədağa oğlu Ağamalıyev qohumu, 43 yaşlı Xəyalə Muradağa qızı Ağamalıyevanı Siyəzən şəhərində yaşadığı evdə boğaraq öldürməkdə şübhəli bilinir.
Əməli törətməkdə şübhəli bilinən N.Ağamalıyev polis tərəfindən saxlanılıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
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