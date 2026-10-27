Bu şəxslər sosial şəbəkələrdə dini paylaşımlar edə bilməyəcək - YENİ QAYDA
Hakimlər dini etiqadlarını açıq şəkildə təbliğ etməməli, sosial şəbəkələrdə dini təşviqat xarakterli paylaşımlar etməməli və məhkəmə qərarlarında dini mətnlərə istinad etməməlidirlər.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in qüvvədə olan qanunvericilikdən əldə etdiyi məlumata görə, Hakimlərin Etik Davranış Kodeksinin yeni redaksiyasında hakimlərin dini etiqad və əqidələrini nümayiş etdirməsi ilə bağlı daha konkret tələblər müəyyənləşdirilib.
Yeni müddəalara əsasən, hakim dini mənsubiyyətini məhkəmə prosesinin iştirakçılarına heç bir formada büruzə verməməli, dini xarakterli fikirlər nümayiş etdirməməli və qərarlarında dini mətnlərə və ya ehkamlara istinad etməməlidir.
Tələblər hakimin işdənkənar davranışını da əhatə edir. Hakimlərin media və sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı paylaşdıqları məzmun onların müstəqilliyini şübhə altına ala biləcək dini təbliğat və təşviqat xarakteri daşımamalıdır.
Kodeksin əvvəlki redaksiyasında isə hakimlərin irqi, cinsi, dini və ya milli xarakterli fikirlər nümayiş etdirməməli və hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verməməli olduqları qeyd edilirdi.
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