Təhsil sistemi əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır - nazir müavini
Azərbaycanda təhsil sisteminin əmək bazarının və iqtisadiyyatın dəyişən tələblərinə uyğunlaşdırılması, müasir bacarıqlara malik mütəxəssislərin hazırlanması və özəl sektorla əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas prioritetlərdəndir.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli çərşənbə axşamı Bakıda IE Liderlik və İnnovasiya Mərkəzinin açılış mərasimində deyib.
O bildirib ki, süni intellekt dövründə məlumatların həcminin sürətlə artması təhsil sisteminin qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Bu şəraitdə təhsildə həm uzunmüddətli inkişafı təmin edən ənənəvi yanaşmalara, həm də iqtisadiyyatın və sənayenin dəyişən ehtiyaclarına çevik reaksiya verən modellərə ehtiyac var.
"Daha yaxşı məzunlar yetişdirmək üçün 10-15 il gözləməyi nəzərdə tutan yanaşma ilə sənayenin, şirkətlərin və iqtisadiyyatın tələb etdiyi sürətli və çevik yanaşma arasında fərq var. Müasir şəraitdə bu iki istiqamətin uzlaşdırılması vacibdir", - deyə nazir müavini qeyd edib.
Həsən Həsənli bildirib ki, Azərbaycanda 2013-cü ildən etibarən Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi təhsilin inkişafı strategiyası çərçivəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, bu proqram təhsilin keyfiyyətinin və əlçatanlığının artırılmasına töhfə verib.
Nazir müavini beynəlxalq qiymətləndirmələrin nəticələrinə də toxunaraq qeyd edib ki, son illərdə Azərbaycanın təhsil sahəsində inkişafı, xüsusilə riyaziyyat kimi müxtəlif sənaye sahələri üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan fənlər üzrə nəticələri diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə, ölkənin bu sahədə göstəriciləri İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) orta göstəricilərinə yaxınlaşıb.
O vurğulayıb ki, dövlətin ardıcıl səyləri nəticəsində ölkədə gələcəkdə inkişaf etdirilə biləcək istedadlı gənclər yetişir. Bu potensialın reallaşdırılması üçün onların bilik və bacarıqlarının sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi, gələcəyin liderləri, menecerləri və peşəkar mütəxəssisləri kimi hazırlanması vacibdir.
Həsən Həsənli ali təhsil sistemində baş verən dəyişikliklərə də diqqət çəkib. O bildirib ki, Bakı Ali Neft Məktəbi, Fransa-Azərbaycan Universiteti (UFAZ), Türkiyə-Azərbaycan Universiteti və ikili diplom proqramları kimi təşəbbüslər yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynayır.
Nazir müavininin sözlərinə görə, təhsil sisteminin əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması özəl sektorla sıx əməkdaşlıq olmadan mümkün deyil. Bu baxımdan "PAŞA Holding", SOCAR və digər şirkətlərlə tərəfdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
"Əsas çətinliklərdən biri əmək bazarının ehtiyacları ilə təhsil sistemi arasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasıdır. Özəl sektorla əməkdaşlıq bu ehtiyacları daha dəqiq müəyyənləşdirməyə və müvafiq bilikləri əldə etməyə imkan verir. AI Hub platforması da bu əməkdaşlığın davamlılığını təmin etmək məqsədilə yaradılıb", - deyə o qeyd edib.
Həsən Həsənli əlavə edib ki, rəhbər komitənin iclasında IE Universiteti və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə həyata keçirilən ilkin layihələr, observatoriyanın fəaliyyəti və digər təşəbbüslər müzakirə olunub.
O bildirib ki, bu əməkdaşlığın əsas məqsədi təhsildə formalaşan potensialı iqtisadiyyatın real ehtiyacları ilə əlaqələndirmək, müasir texnologiyalara yiyələnmiş mütəxəssislərin hazırlanmasını sürətləndirmək və ölkənin innovasiya imkanlarını genişləndirməkdir.
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