В Баку с 8 по 12 апреля в рамках проекта "Дни ВГИКа в странах СНГ. 100-летие первой киношколы мира" пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ). Проект реализуется АГУКИ, ВГИК при содействии Министерат культуры Азербайджана.

Российскую делегацию возглавит ректор ВГИКа, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Российской академии образования, профессор Владимир Малышев.

Программа Дней ВГИКа в Баку (почти все мероприятия пройдут в здании АГУКИ).

9 апреля, 09:00-19:00 (здание АГУКИ) - Репетиция класс- концерта студентов актерских мастерских ВГИК.

11:00-12:45 (АГУКИ) - Открытие "Дни ВГИКа в странах СНГ. 100-летие первой киношколы мира". Пресс-конференция. Подписание соглашения о сотрудничестве между ВГИКом и АГУКИ.

13:45 - 14:00 (АГУКИ) - Выставка работ студентов и педагогов художественного факультета ВГИКа.

14:00 - 16:00 (АГУКИ) - Мастер- класс "Специфика работы художника при кинопроизводстве". Проводит Архипов Валерий, декан художественного факультета, заслуженный художник РФ.

14:00 - 16:00 (АГУКИ) - Совместное занятие студентов АГУКИ и ВГИК "Основы сценического движения". Проводит Закиров Айдар, профессор кафедры актерского мастерства, член ассоциации каскадеров России, член СТД, член Гильдии педагогов по пластике РФ.

14:00 - 16:00 Мастер-класс по режиссуре и показ лучших кинофильмов выпускников и студентов ВГИК. Проводит В.И. Хотиненко и Т.В. Яковлева.

17:00 (АГУКИ) - Класс- концерт студентов актерских мастерских ВГИК и АГУКИ.

16:15 - 17:30 (Киноцентр "Низами") - Круглые столы на факультетах по методическим вопросам и обмену педагогическим опытом. Участники - Рафиг Гулиев, Октай Мир-Гасым, Аян Мир-Гасым, Джамиль Гулиев, Аяз Салаев, Гамида Омарова, Сона Микаилова, Севиль Керимова, Ариф Азиз, Исрафиль Агаев. От ВГИК: Архипов В.В., Закиров А.З., Клебанов И.С., Меньшов В.В., Русинова Е.А., Фокин В.П., Хотиненко В.И., Яковлева Т.В., Яременко Е.Г.

19:00 (Киноцентр "Низами") - Творческий вечер Владимира Меньшова, родился 17 сентября 1939 года в Баку, советский и российский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит".

10 апреля, 10:00 - 12:00 (АГУКИ) - Совместное занятие студентов АГУКИ и ВГИК "Актер - главное выразительное средство режиссера. Проблемы кастинга". Проводит Кузнецова Ксения Юрьевна, доцент кафедры сценической речи, заместитель заведующего кафедрой актерского мастерства, режиссер

10:00 - 11:30 (АГУКИ) - Встреча выпускников ВГИК.

14:00 - 16:00 (АГУКИ) - Мастер-класс по операторскому мастерству. Проводит Клебанов Игорь.

14:00 - 17:00 (АГУКИ) - Открытие Киноклуба ВГИКа. Проводит Разлогов Кирилл.

19:00 - 21:30 (Государственный ТЮЗ) - Спектакль "Пять вечеров", режиссер - Владимир Фокин, руководитель актёрской мастерской, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ.

11 апреля, 18:00 - 19:00 (Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна) - Моноспектакль студентов АГУКИ "Небесная" в честь гостей.

В рамках визита также пройдет встреча с Министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым, организована экскурсия по достопримечательностям Баку.