6-й Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" состоится в Баку и Шуше

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 18-25 июня пройдет 6-й Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" ("Space of Mugam").

Как сообщает в понедельник Day.Az, фестиваль пройдет в Баку и Шуше.

Регистрация исполнителей на фестиваль будет проходить с 1 по 20 мая. Азербайджан на фестивале будут представлять победители Национального конкурса мугама, проходившего 24-27 апреля - обладатели первого места в категориях "ханенде" и "инструментальное исполнительство" Мирали Сарызаде и Вагиф Тахмазов.

Открытие 6-го Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева. В рамках фестиваля, который продлится до 25 июня, в различных учреждениях культуры Баку, а также 23 июня в исторических местах города Шуша будут организованы различные мероприятия - конкурсы, лекции и презентации, концерты, выставки и симпозиумы. В последний день фестиваля состоится мугамный марафон, который будет длиться в течение 24 часов.

Победителей 6-го Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", занявших 1-е, 2-е и 3-е места, а также обладателя Гран-при определит международное жюри. 25 июня состоятся церемония награждения победителей и концерт.

Билеты на концерты, которые будут проведены в дни фестиваля в Баку, можно будет приобрести на сайте iTicket.az и в торговых точках.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся международные фестивали мугама.