Умерла российская актриса из «Интернов» и «Глухаря»

Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла в возрасте 82 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Московского ТЮЗа.

"Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20", - говорится в сообщении.

Подъяпольская, родившаяся в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и работала в Московском Театре юного зрителя. В ее фильмографии более 120 проектов. Дебютировала актриса на экране в фильме "Анчутка" в 1985 году, а также снималась в таких сериалах, как "Глухарь", "Пятницкий", "Кухня" и "Интерны".