Госкомитет по градостроительству Азербайджана получит доступ к кадастру недвижимого имущества

Государственный комитет по вопросам имущества и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана будут сотрудничать в сфере кадастра недвижимого имущества.

Соответствующий меморандум подписали в четверг главы обоих ведомств Керем Гасанов и Самир Нуриев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере совместного использования электронного кадастра недвижимого имущества, проведении геодезических работ особого назначения, планирования градостроительства, а также реализацию совместных проектов и применение инноваций.



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