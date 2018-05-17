Госкомитет по градостроительству Азербайджана получит доступ к кадастру недвижимого имущества
17 мая 2018 16:29 242
Государственный комитет по вопросам имущества и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана будут сотрудничать в сфере кадастра недвижимого имущества.
Соответствующий меморандум подписали в четверг главы обоих ведомств Керем Гасанов и Самир Нуриев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере совместного использования электронного кадастра недвижимого имущества, проведении геодезических работ особого назначения, планирования градостроительства, а также реализацию совместных проектов и применение инноваций.
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