В Азербайджане увеличивается госпошлина за отчуждение недвижимого имущества

В Азербайджане увеличиваются госпошлины за утверждение договоров об отчуждении недвижимого имущества или доли недвижимого имущества, имеющегося в собственности предприятий, и договоров о временной передаче в пользование жилых площадей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сумма пошлин будет повышена согласно проекту изменений в закон "О государственной пошлине". Согласно поправке, при переходе имущества по договору другим лицам в городе Баку пошлина будет увеличена с 200 до 250 манатов. В Сумгаите, Гяндже и Абшеронском районе будет уплачиваться 70%, а в других регионах - 50% указанной суммы пошлины. Госпошлина при переходе имущества по договору мужу (жене), детям, родителям, дедушке, бабушке, внукам, брату, сестре сохранена в размере 20 манатов.

Отметим, сейчас размер пошлины в Баку составляет 200, в других городах и районах - 80 манатов.

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